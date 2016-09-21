Переделать дизайн новогоднего страницы

Сайт общественной организации обучающей врачей работе с детьми-инвалидами. При переносе сайта на новый движок нужно изменить дизайн, что бы он был немного современнее. Дизайн сайта НЕ должен быть ярким/кричащим/веселым. Дизайн адаптивный (шаблон уже стоит - ...
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Есть уже готовая страница http://videodedmoroz.ru, нужно переделать на ней элементы графики, цвета строки ссылок, и пр. Подробно, что меняем в прицепе к проекту.
Подчеркну. Структуру блоков на странице менять НЕ нужно, шрифты и основные стили то же не меняем, основной упор необходимо сделать на замену элементов графики на аналогичные, тематические, но немного другие. Т.е. например, звезды из файла scr1, можно заменить на новогодние гирлянды, и вовсе не обязательно заменять их на такие же звезды.
Не обязательно, выдерживать элементы графики именно в том стиле, что представлен на странице. Но при этом клипарт должен быть одного стиля. Больше всего импонируем «мультяшный» стиль, как в файле scr2, желательно придерживаться в замене элементов графики именно его.
Что именно меняем, описание в файле index1, на выходе от вас PSD-шка по слоям. Сразу указывайте свою цену и сроки. Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги на выбор.
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