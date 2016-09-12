Дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок274 просмотра
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Необходимо разработать дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания и систему баннеров на ней (слайдшоу 3 слайда). Содержимое всех баннеров мы даем. Дизайн нужен адаптивный, в одну колонку, максимально современный и очень эффектный (это промо-сайт).

Отвечайте, пожалуйста, указывая цены, сроки и пример работы.

7 лет назад
apaex
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
Выбранный исполнитель
OlagR
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Работа Романа вызвала удивление) Больше 5 лет занимаемся сайтостроением, а в этом проекте получили с первого раза то, что нужно. Без вопросов вообще и в очень короткие сроки. Роман настолько погрузился в тему, что сам понял, что и как нам нужно сделать. Более того, мы получили полностью законченное решение, а не какие-то его отдельные составляющие. Также хочется отметить, что Роман - один из немногих, кто потратил какое-то время на вникание в проект еще до начала сотрудничества. Само же решение понравилось абсолютно всем в нашей компании и единогласно было принято решение следующий проект вести с тем же дизайнером.
Павел, мастер своего дела. Со своей стороны предоставил все материалы для работы. По предоплате не было ни каких вопросов, оплату за проект перечислил быстрее чем я подготовил все исходники. Мгновенно отвечал на все вопросы, претензий к макетам не было. Сразу все согласовал и утвердил. Легко работать с таким заказчиком, как Павел. Спасибо за отличную работу! Желаю Павлу интересных проектов. Рекомендую всем к сотрудничеству. Надеюсь поработаем еще.
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