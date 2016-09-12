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Дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания
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Необходимо разработать дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания и систему баннеров на ней (слайдшоу 3 слайда). Содержимое всех баннеров мы даем. Дизайн нужен адаптивный, в одну колонку, максимально современный и очень эффектный (это промо-сайт).
Отвечайте, пожалуйста, указывая цены, сроки и пример работы.
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