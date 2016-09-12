Дизайн главной страницы промо-сайта линейки спортивного питания

Работа Романа вызвала удивление) Больше 5 лет занимаемся сайтостроением, а в этом проекте получили с первого раза то, что нужно. Без вопросов вообще и в очень короткие сроки. Роман настолько погрузился в тему, что сам понял, что и как нам нужно сделать. Более того, мы получили полностью законченное решение, а не какие-то его отдельные составляющие. Также хочется отметить, что Роман - один из немногих, кто потратил какое-то время на вникание в проект еще до начала сотрудничества. Само же решение понравилось абсолютно всем в нашей компании и единогласно было принято решение следующий проект вести с тем же дизайнером.