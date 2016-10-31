Разработка сайтов.

Занимаюсь только веб-дизайном. Умею и люблю работать, к работе отношусь ответственно. Работу довожу до 100% результата. О моих навыках и профессионализме судите по работам с портфолио. В результате сотрудничества со мной Вы получите качественный дизайн, который повысит ваши продажи.

Выгоды при роботе со мной:

- профессиональный и качественный дизайн сайта;

- ответственное отношение к Вашему проекту;

- быстрое и эффективное исполнение заказа (1-3 дней);

- правки в процессе сотрудничества;

- креативный подход к решению поставленной задачи;

- умеренные цены.

Условия сотрудничества:

- ознакомление с ТЗ;

- начинаю работу по проекту;

- предоплата после прототипа главной страницы;

- внесение правок;

- утверждение выполненной работы;

- исходные материалы отправляю только после полной оплаты;

- взаимный обмен отзывами о сотрудничестве.

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Всегда буду рад серьезным, интересным проектам.

Контакты:

Skype: olagr7777

Viber: +380970483607

E-mail: [email protected]