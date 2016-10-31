OlagR

Роман OlagR

 
36 летУкраина/Виноградов
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов.

Занимаюсь только веб-дизайном. Умею и люблю работать, к работе отношусь ответственно. Работу довожу до 100% результата. О моих навыках и профессионализме судите по работам с портфолио. В результате сотрудничества со мной Вы получите качественный дизайн, который повысит ваши продажи.

Выгоды при роботе со мной:

- профессиональный и качественный дизайн сайта;

- ответственное отношение к Вашему проекту;

- быстрое и эффективное исполнение заказа (1-3 дней);

- правки в процессе сотрудничества;

- креативный подход к решению поставленной задачи;

- умеренные цены.

Условия сотрудничества:

- ознакомление с ТЗ;

- начинаю работу по проекту;

- предоплата после прототипа главной страницы;

- внесение правок;

- утверждение выполненной работы;

- исходные материалы отправляю только после полной оплаты;

- взаимный обмен отзывами о сотрудничестве.

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Всегда буду рад серьезным, интересным проектам.

Контакты:

Skype:        olagr7777

Viber:         +380970483607

E-mail:       [email protected]

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
foridev
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта и логотип.
Работа выполнена добросовестно.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
sdvstyle
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Редизайн фрагментов сайта omnitar.tk
Воплотил задумку 5+ Рекомендую!
Спасибо Дмитрию за проект! Все прошло отлично. Рекомендую как ответственного заказчика.
Ответный отзыв
YuriyT
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн семейного блога
Сотрудничеством доволен! Проект перетек из дизайна одностраничника к дизайту сайта с различными рубриками и сложным меню. Работали долго т.к. я постоянно менял задание ( добавлял хотелки) и вносил правки, по ходу моего собственного понимания проекта... Роман же терпеливо и четко выполнял все задачи, все достаточно оперативно, со вкусом, и с достаточно скромным бюджетом. Что очень понравилось, так это режим реального диалога с дизайнером. Я всегда понимал что происходит. Если небольшая заминка - все оговорено. Если мне что-либо не понятно - скайп связь до полного прояснения ситуации. Роман не жалел своего времени на пояснения и совместный поиск решения. А это многого стоит! Рекоммендую как ответственного и толклвого исполнителя!
Спасибо Юрию за интересный проект! Над проектом работали совместно. С предоплатой и оплатой никаких проблем. Общались и по за рамками проекта. Юрий серьезный, ответственный, позитивный человек, настроенный на результат. Желаю Юрию достичь больших целей! А проекту успешного развития и больших перспектив!
Ответный отзыв
grek13
49 летСША
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта. Его доработка до образца.
Качество работы супер! Очень доволен.
Спасибо Сергею за интересный проект. Всегда на связи, не смотря на разницу в часовом поясе, современная оплата. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
kulpanov
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать дизайн блога на wordpress
Заказывал у Романа дизайн блога. Дизайн получился таким как я хотел, в результате остался доволен работой Романа. Он зарекомендовал себя, как ответственный исполнитель, каждое изменение старался согласовать и всегда был на связи. Я очень доволен сотрудничеством. Рекомендую однозначно!
Андрей ответственный заказчик. К проекту подошел грамотно. Подготовил все материалы для работы. В общем сотрудничество состоялось на высшем уровне. Как начинающему интернет-предпринимателю желаю Андрею достичь больших вершин. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
25 отзывов
$4/час
от $40от 1 дня
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