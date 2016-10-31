Занимаюсь только веб-дизайном. Умею и люблю работать, к работе отношусь ответственно. Работу довожу до 100% результата. О моих навыках и профессионализме судите по работам с портфолио. В результате сотрудничества со мной Вы получите качественный дизайн, который повысит ваши продажи.
Выгоды при роботе со мной:
- профессиональный и качественный дизайн сайта;
- ответственное отношение к Вашему проекту;
- быстрое и эффективное исполнение заказа (1-3 дней);
- правки в процессе сотрудничества;
- креативный подход к решению поставленной задачи;
- умеренные цены.
Условия сотрудничества:
- ознакомление с ТЗ;
- начинаю работу по проекту;
- предоплата после прототипа главной страницы;
- внесение правок;
- утверждение выполненной работы;
- исходные материалы отправляю только после полной оплаты;
- взаимный обмен отзывами о сотрудничестве.
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Всегда буду рад серьезным, интересным проектам.
Контакты:
Skype: olagr7777
Viber: +380970483607
E-mail: [email protected]
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