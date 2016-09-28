Добрый день! Необходимо провести корректировку сайта на Wordpress. На блоге http://avto-kul.ru необходимо убрать вывод миниатюры в начале каждой статьи, а на ленте эту миниатюру оставить. Вот скриншот того как сейчас выглядит статья в ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте друзья! Необходимо написать 4 статьи для наполнения автомобильного блога. Человек, который возьмется за написание должен любить автомобили, конечно неплохо бы иметь автомобильное образование или опыт работы в этой сфере. Предполагаемый размер статей 3000-4200 знаков без ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте друзья! Ищу хорошего, ответственного копирайтера для написания статей на блог, посвященный эксплуатации, устройству и обслуживанию автомобилей. Человек, который возьмется за написание должен любить автомобили, конечно неплохо бы иметь автомобильное образование или опыт работы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $170
Здравствуйте друзья!Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.Верстку делаю в рамках школы блоггеров А.Борисова.ТЗ полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад