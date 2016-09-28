kulpanov

Андрей kulpanov

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Внести поправку на сайт Wordpress

    Добрый день! Необходимо провести корректировку сайта на Wordpress. На блоге http://avto-kul.ru необходимо убрать вывод миниатюры в начале каждой статьи, а на ленте эту миниатюру оставить. Вот скриншот того как сейчас выглядит статья в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Необходимо написать статьи для наполнения автомобильного блога

    Здравствуйте друзья! Необходимо написать 4 статьи для наполнения автомобильного блога. Человек, который возьмется за написание должен любить автомобили, конечно неплохо бы иметь автомобильное образование или опыт работы в этой сфере. Предполагаемый размер статей 3000-4200 знаков без ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу копирайтера для написания статей по автомобильной тематике

    Здравствуйте друзья!  Ищу хорошего, ответственного копирайтера для написания статей на блог, посвященный эксплуатации, устройству и обслуживанию автомобилей. Человек, который возьмется за написание должен любить автомобили, конечно неплохо бы иметь автомобильное образование или опыт работы ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка и натяжка дизайна на wordpress блог.

    $170

    Здравствуйте друзья!Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.Верстку делаю в рамках школы блоггеров А.Борисова.ТЗ полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно сделать дизайн блога на wordpress

    $150

    Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Внести поправку на сайт Wordpress
WordPress
Все отлично. Спасибо и успехов в работе
Максим, показал себя грамотным специалистом. Быстро и качественно внес необходимые корректировки.
Ответный отзыв
oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Нужна верстка и натяжка дизайна на wordpress блог.
WordPress
Грамотная постановка задачи, все по делу. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Верстка блога была выполнена на высоком уровне, все поправки и пожелания были оперативно учтены. Профессиональный подход к делу с самого начала и что немаловажно Олег никуда не пропадал и всегда оставался на связи. Очень доволен сотрудничеством, могу рекомендовать!
Ответный отзыв
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать дизайн блога на wordpress
WordPress
Андрей ответственный заказчик. К проекту подошел грамотно. Подготовил все материалы для работы. В общем сотрудничество состоялось на высшем уровне. Как начинающему интернет-предпринимателю желаю Андрею достичь больших вершин. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказывал у Романа дизайн блога. Дизайн получился таким как я хотел, в результате остался доволен работой Романа. Он зарекомендовал себя, как ответственный исполнитель, каждое изменение старался согласовать и всегда был на связи. Я очень доволен сотрудничеством. Рекомендую однозначно!
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