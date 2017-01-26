Ищу копирайтера для написания статей по автомобильной тематике

Здравствуйте друзья!

Ищу хорошего, ответственного копирайтера для написания статей на блог, посвященный эксплуатации, устройству и обслуживанию автомобилей.

Человек, который возьмется за написание должен любить автомобили, конечно неплохо бы иметь автомобильное образование или опыт работы в этой сфере.

Предполагаемый размер статей 3000-4200 знаков без пробелов. Оплата 50 рублей за 1000 знаков (без пробелов). Образец ТЗ и требования находятся во вложении.

Необходимо писать 15 статей в месяц.

Своевременную оплату гарантирую. Это не разовая работа, нужен человек, с которым будет приятно работать на протяжении нескольких лет. Спасибо,жду Ваших предложений.