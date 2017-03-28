Копирайт и публикация на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки193 просмотра

Требуеться Написание уникальных текстов   100 и более штук  и добавление их на сайт с картинками и файлами  движок Dle. 

По оплате: добавление одной новости в 1500символов с картинками и файлами 110руб

DLE
8 лет назад
Alexej4
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

molot_zp
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$150
30 дней
Уникальные разнообразные тексты, спасибо!
Отличный заказчик, все действия четкие, без лишней суеты. Оплата в день. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

molot_zp
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются написание уникальных статей

    Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы"  Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть  уникальными минимум на ...

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Покер – текст для продающей страницы

    Требуется написать продающий текст.  Продукт – углубленное обучение онлайн покеру (не для новичков – грубо говоря повышение квалификации). Примерное описание в приложенных файлах.   Можно использовать любую информацию и тексты из наших офферов и ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Тексты для статей на сайт xenon.ua

    Всем доброго дня! Нужны SEO-тексты для разделов сайта xenon.ua, а также тематические статьи. Это может быть и рерайт (уникальность 70%), но важный критерий - закопаться в тему, не писав на абум, грамотность, ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 100 статей на ресурс об оформлении медицинских справо

    Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания текстов на ресурс об оформлении медицинских справок. ТЗ составляется на основе текстового анализа выдачи + тематико-задающих слов (LSI), так что будет детальным. Просьба проигнорировать проект, если не хотите писать по ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание статей на авто тему.

    Мне необходим ответственный и трудолюбивый копирайтер разбирающийся в авто на постоянную работу для написания статей на блог автомобильной тематики: купля-продажа, страхование, автотовары, автокредитование, ДТП, автодокументы и т. д. Оплата 50 р. за ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фэшн журналист

    Новый портал о детской моде, детской психологии, семье и др www.the-kid.ru Ищем фэшн журналистов (стилистов) для удаленной работы. Нужно писать несколько небольших постов в неделю о моде, составление сетов о тенденциях, новинках моды, стиле звездных ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен Копирайтер для женского сайта

    Для женского сайта нужен копирайтер! Задача: нужно написать Заголовки для статей. 1. Мы предоставляем вам ссылки на наши статьи (около 10 штук), тематика статей женская (здоровье, рецепты, красота). 2. Вы, ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад