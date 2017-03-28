Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы" Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть уникальными минимум на ...
Копирайт и публикация на сайте
Требуеться Написание уникальных текстов 100 и более штук и добавление их на сайт с картинками и файлами движок Dle.
По оплате: добавление одной новости в 1500символов с картинками и файлами 110руб
Выбранный исполнитель
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