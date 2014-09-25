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- Новостной портал на разную тематику148 просмотров
- Fred Perry – удобная одежда для любого повода210 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
7 лет назад
Уникальные разнообразные тексты, спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все действия четкие, без лишней суеты. Оплата в день. Рекомендую.
$50
10 баллов
9 лет назад
Качественно, по теме, сроки не затягивались, что нужно, исправлялось быстро. Довольна и рекомендую.
Ответный отзыв
Постановка задачи нормальная, оплата быстрая. Приятно работать. Рекомендую
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#531
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#172