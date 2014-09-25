molot_zp

Александр molot_zp

 
34 годаУкраина/Запорожье
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Копирайт и публикация на сайте
Уникальные разнообразные тексты, спасибо!
Отличный заказчик, все действия четкие, без лишней суеты. Оплата в день. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pepita
Полина 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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Качественно, по теме, сроки не затягивались, что нужно, исправлялось быстро. Довольна и рекомендую.
Постановка задачи нормальная, оплата быстрая. Приятно работать. Рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#531
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#172