Необходим рерайт 10 статей на тему ремонт скважин на воду уникальность должна быть 95% по text.ru Статьи по 3-5 тыс. символов Интересует стоимость
Требуются написание уникальных статей
Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы" Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть уникальными минимум на 97 %.
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