Требуются написание уникальных статей

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Закрыт28 заявок229 просмотров

Здравствуйте. Необходимо писать статьи на тему "Гостиницы", "Цены на гостиницу Измайлово", а также на темы "Фотографы"  Ставка по оплате от 50 до 100 руб. за 1000 печатных знаков без пробелов. Статьи должны быть  уникальными минимум на 97 %.

Написание статей
8 лет назад
IgorAlfa
64 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров