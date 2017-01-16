Копирайтер - английский язык

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Требуется копирайтер для написания текста, статьи и новости на английском языке. Тексты без воды, не чистое СЕО, для пользователя. Должны нести интерес и пользу для читателя.

Тема: средневековая одежда, доспехи...

Требования: Ответственность и пунктуальность

Условия: * Работа удаленная, связь по скайпу, почте, телефону * Оплата по договоренности(чтобы было вам и нам комфортно работать)

Тестовое задание: нужен паспорт костюма на английском языке, по типу (http://www.steel-mastery.com/en/clothing/womens-dresses/medieval-european-dress-cotton-16th-century). В двух словах: описание изделия по элементам с фото, историческая справка-типа способы применения и т.п. Вот ссылка на пример паспорта костюма (http://alyena.io.ua/s113359/pasport_kostyuma).

Написание статей
8 лет назад
Brotherhood
33 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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