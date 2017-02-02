Нужен копирайтер под фарм. тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок1257 просмотров

Возникла необходимость в грамотном копирайтере под фарм. / мед. тематику. Есть порядка 10 сайтов (мини визиток по 3-5 страниц) по препаратам (спреи, мази, бады), все сайты на wordpress.  Хотелось бы видеть в конечном итоге примерно по 10 статей на каждом сайте.

Задача:

1. писать уникальные seo статьи объемом примерно 3500 знаков (без пробелов) с заголовками и подзаголовками

2. оптимизировать статьи под ключи (есть собранная база ключей разбитая по группам и препаратам)

3. добавлять написанные статьи на сайты, сопровождая каждую статью 2-4 картинками (без водяных знаков)

4. прописать мета теги к статье

Требования:

1. уникальность текста не ниже 95% (etxt / advego) 

2. написание 1-2 статей в день (в рабочие дни) с добавлением их на сайт(ы)

3. опыт написания текстов под фармацевтическую тематику + наполнение сайтов

4. прекрасное понимание seo оптимизации текста (тошнота, переспам) 

Оплата: 90-100 руб за 1000 знк. без пробелов (включая постинг)

Статьи обо всем и ни о чем никому не нужны, воды в тексте быть не должно - структурировано, четко и по делу. 

Заявки оставляйте в проекте, сразу приведите примеры статей на заданную тематику, сэкономит ваше время и мое. 

WordPressНаписание статей
8 лет назад
GoshaRoot
Георгий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Валентина очень добросовестный исполнитель, компетентна в своей области (копирайтер / фармацевтика). Статьи сочные, воды нет, что и требовалось. Всегда на связи, что очень радует.
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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