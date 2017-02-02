Необходимо написать 30 статей на тему: криптовалюта и электронные валюты. Примерно таких : https://bit-changer.net/ru/articles/ Требования: • Понимает нашу нишу; • Быстро и грамотно письменно формулирует мысли; ...
Нужен копирайтер под фарм. тематику
Возникла необходимость в грамотном копирайтере под фарм. / мед. тематику. Есть порядка 10 сайтов (мини визиток по 3-5 страниц) по препаратам (спреи, мази, бады), все сайты на wordpress. Хотелось бы видеть в конечном итоге примерно по 10 статей на каждом сайте.
Задача:
1. писать уникальные seo статьи объемом примерно 3500 знаков (без пробелов) с заголовками и подзаголовками
2. оптимизировать статьи под ключи (есть собранная база ключей разбитая по группам и препаратам)
3. добавлять написанные статьи на сайты, сопровождая каждую статью 2-4 картинками (без водяных знаков)
4. прописать мета теги к статье
Требования:
1. уникальность текста не ниже 95% (etxt / advego)
2. написание 1-2 статей в день (в рабочие дни) с добавлением их на сайт(ы)
3. опыт написания текстов под фармацевтическую тематику + наполнение сайтов
4. прекрасное понимание seo оптимизации текста (тошнота, переспам)
Оплата: 90-100 руб за 1000 знк. без пробелов (включая постинг)
Статьи обо всем и ни о чем никому не нужны, воды в тексте быть не должно - структурировано, четко и по делу.
Заявки оставляйте в проекте, сразу приведите примеры статей на заданную тематику, сэкономит ваше время и мое.
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