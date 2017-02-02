Нужен копирайтер под фарм. тематику

Возникла необходимость в грамотном копирайтере под фарм. / мед. тематику. Есть порядка 10 сайтов (мини визиток по 3-5 страниц) по препаратам (спреи, мази, бады), все сайты на wordpress. Хотелось бы видеть в конечном итоге примерно по 10 статей на каждом сайте.

Задача:

1. писать уникальные seo статьи объемом примерно 3500 знаков (без пробелов) с заголовками и подзаголовками

2. оптимизировать статьи под ключи (есть собранная база ключей разбитая по группам и препаратам)

3. добавлять написанные статьи на сайты, сопровождая каждую статью 2-4 картинками (без водяных знаков)

4. прописать мета теги к статье

Требования:

1. уникальность текста не ниже 95% (etxt / advego)

2. написание 1-2 статей в день (в рабочие дни) с добавлением их на сайт(ы)

3. опыт написания текстов под фармацевтическую тематику + наполнение сайтов

4. прекрасное понимание seo оптимизации текста (тошнота, переспам)

Оплата: 90-100 руб за 1000 знк. без пробелов (включая постинг)

Статьи обо всем и ни о чем никому не нужны, воды в тексте быть не должно - структурировано, четко и по делу.