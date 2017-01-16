Привет всем! Нужен копирайтер, который готов быстро и недорого писать тексты на тему печати разной продукции (например, печать листовок). Тексты для страниц услуг, каждый текст по 250 слов, структура простая (в приложенном файле). ...
Копирайтер на удаленную работу
Необходимо написать 30 статей на тему: криптовалюта и электронные валюты.
Примерно таких : https://bit-changer.net/ru/articles/
Требования:
• Понимает нашу нишу;
• Быстро и грамотно письменно формулирует мысли;
• Стремится быть постоянно на волне новостей, технологий, новинок и пр.;
• Умеет эффективно планировать свои задачи и время;
• Выполняет поставленные задачи в срок
• Внимательно и ответственно относится к поставленным задачам;
• Умеет работать в команде.
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