Копирайтер на удаленную работу

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Закрыт20 заявок263 просмотра

Необходимо написать 30 статей на тему: криптовалюта и электронные валюты.

Примерно таких :   https://bit-changer.net/ru/articles/

Требования:

• Понимает нашу нишу;

• Быстро и грамотно письменно формулирует мысли;

• Стремится быть постоянно на волне новостей, технологий, новинок и пр.;

• Умеет эффективно планировать свои задачи и время;

• Выполняет поставленные задачи в срок

• Внимательно и ответственно относится к поставленным задачам;

• Умеет работать в команде.

8 лет назад
guest_14852667410388
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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