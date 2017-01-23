Статьи для сайта домашнего текстиля

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Закрыт7 заявок205 просмотров

Идет разработка интернет магазина по продаже домашнего текстиля. Есть необходимость наполнение его статьями. Это будут статьи про такие товары как:

-постельное белье;

-одеяла;

-подушки;

-матрасы, наматрасники и т.д.

Статьи нужно будет делать последовательно по мере наполнения товарами сам ресурс. Статьи должны быть с уникальностью не менее 95%, а так же все остальные атрибуты проверки на сайте text.ru должны соответствовать хорошим показателям. Тех задание будет индивидуально по каждой статье, также в нем будут уникальные вхождения словосочетаний, которые должны присутствовать в тексте. 

8 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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