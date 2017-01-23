Копирайт для корпоративного сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужен копирайтер со знанием html и word press, базовых навыков будет достаточно.

Есть вот такой сайт https://www.mystudying.co

Нужен копирайт для:

1. Главной страницы сайта.

2. Университетов. Всего их будет 8 штук. Обратите внимание, что описание об Университетах должно быть максиму на 5 - 6 не больших абзацев для того, чтобы клиент не убегал со страницы увидев кучу текста научного характера.

3. Раздела FAQs

4. О нас

Обязательно: пишем опыт работы (количество лет), ссылку на портфолио, ссылки на пару самых лучших работ (2-3 лучших). Выбирать с портфолио лучшие работы не буду, если они там есть - отмечайте, чтобы я сразу обратил на них внимание. Указываем стоимость вашей работы.

Работа должна быть построена следующим образом: мы договариваемся о встрече в онлайн (день, точное время встречи!!! с ... до..., объем работ). Вы пишите - я сразу даю обратную связь, корректируем, выставляем на сайт смотрим как будет выглядеть, если все ок, работаем дальше, если нет - корректируем.

При всем этом Вы должны понимать, что вы профессионал-исполнитель, я заказчик, который дает быструю обратную связь, прислушивается к профессиональным советам. С просьбой в духе: "Напишите мне, что вы хотите - я сделаю". Это не ко мне! Цель - интернет ресурса одна - завоевать внимание клиента, который захочет бывать на этом сайте регулярно. Вы профессионал и выполнили уже не одну сотню подобных проектов, вы предлагаете рабочие варианты - я выбираю. Если бы я точно знал, что мне нужно - я бы сам это сделал.

Если работа будет выполнена на 100+ гарантирую хороший отзыв, который не оставить равнодушным ни одного заказчика и периодические заказы с нашей стороны.