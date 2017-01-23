Копирайт для корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок138 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужен копирайтер со знанием html и word press, базовых навыков будет достаточно.

Есть вот такой сайт https://www.mystudying.co

Нужен копирайт для:

1. Главной страницы сайта. 

2. Университетов. Всего их будет 8 штук. Обратите внимание, что описание об Университетах должно быть максиму на 5 - 6 не больших абзацев для того, чтобы клиент не убегал со страницы увидев кучу текста научного характера.

3. Раздела FAQs

4. О нас

Обязательно: пишем опыт работы (количество лет),  ссылку на портфолио,  ссылки на пару самых лучших работ (2-3 лучших). Выбирать с портфолио лучшие работы не буду, если они там есть - отмечайте, чтобы я сразу обратил на них внимание. Указываем стоимость вашей работы. 

Работа должна быть построена следующим образом: мы договариваемся о встрече в онлайн (день, точное время встречи!!! с ... до..., объем работ). Вы пишите - я сразу даю обратную связь, корректируем, выставляем на сайт смотрим как будет выглядеть, если все ок, работаем дальше, если нет - корректируем. 

При всем этом Вы должны понимать, что вы профессионал-исполнитель, я заказчик, который дает быструю обратную связь, прислушивается к профессиональным советам. С просьбой в духе: "Напишите мне, что вы хотите - я сделаю". Это не ко мне! Цель -  интернет ресурса одна - завоевать внимание клиента, который захочет бывать на этом сайте регулярно. Вы профессионал и выполнили уже не одну сотню подобных проектов, вы предлагаете рабочие варианты - я выбираю. Если бы я точно знал, что мне нужно - я бы сам это сделал.

Если работа будет выполнена на 100+ гарантирую хороший отзыв, который не оставить равнодушным ни одного заказчика и периодические заказы с нашей стороны.

HTMLWordPress
8 лет назад
AguaViva
Наталья 
41 год
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи по лечебной физкультуре

    Необходимо написание статей по лечебной физкультуре при различных заболеваниях и последствиях травм. Основные требования - наличие профильного образования (врач-реабилитолог, инструктор ЛФК), опыт рерайтинга и копирайтинга. Оплата - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Средний объем ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен копирайтер для написания 5 текстов. Тема: Фитнес, ББ, фармакол.

    Нужен копирайтер, который разбирается в теме бодибилдинга, диет, фитнеса, фармакологии. Необходимо написать 5 качественных статей. Оплата 40 р./1000 символов. Уникальность 100%. Очень важна уникальность, качество статьи и читабельность. То есть когда написали ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: фотокниги, в контексте производителя Объем: 2к + Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вакансия: удаленный копирайтер-администратор на авто-сайт

    На постоянную работу требуется журналист-обзорщик-копирайтер с знанием автомобильной тематики. Должностные обязанности: ·        Написание обзорных статей авто-тематики поуказанным темам (примерно до 40 в месяц) ·        Написание новостных статей (по мере появления «интересных» новостей ...

    Написание статейWordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описание товаров

    Перевод c английского и составление уникального описания для товаров с использованием ключевых слов. тематика: Вкусы жидкостей для электронных сигарет. Планируется долгосрочное сотрудничество. Сейчас пробный заказ.  Связь предпочтительно через телеграм.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать ТЗ и написать статьи

    Есть сайт - olimoli.ru Это интернет-магазин, в рамках которого могут быть изготовлены корпоративные подарочные наборы - главным образом со специями для глинтвейна собственного производства.  Мы только и делаем, что принимаем заказы, собираем и ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад