Разработать ТЗ и написать статьи

Есть сайт - olimoli.ru

Это интернет-магазин, в рамках которого могут быть изготовлены корпоративные подарочные наборы - главным образом со специями для глинтвейна собственного производства.

Мы только и делаем, что принимаем заказы, собираем и отправляем. Есть даже несколько фотографий наборов, но написать статью - нет времени.

В дальнейшем статьи будут публиковаться на различных ресурсах с конечно целью - плавно увеличить цитируемость сайта.

В качестве тем могут быть абсолютно любые, где описывается или рассказывается о подарочных наборах со специями (например, необычные рецепты глинтвейна), продуктовых подарочных наборах оптом, детских новогодних подарках, просто корпоративных подарках или о корпоративной сувенирной продукции оптом. И так далее. Большой упор на индивидуальный подход.

В общем пока вот так. Как говорится - сам не знаю чего хочу, но должно быть "вах!". В результате должно быть порядка 3-х статей. Другие статьи вынужден заказывать у других авторов, чтобы почерк отличался.