Копирайтер для сайта по строительству

Добрый вечер,есть шаблон для сайта строительной компании. Необходимо написать (заполнить) первый страницу в стиле лендинг, есть модули и неодин. далее отдельные страницы-рубрики. Тематика уличные покрытия "каменные ковер" для террас, крылец, балконов, отмосток, цоколей, уличных дорожек. так же это покрытие применяется для бассейнов и бань.

Прошу отнестись к работе серьезно, оценивать свои силы.

Оплата после выполнения работы. Возможен аванс после предоставления одной, двух статей

Если сработаемся, еще нужны тексты для трех сайтов