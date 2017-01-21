Написание статей для сайта подарков

Готов платить 45р за 1000сим. без пробела, но только после изучения моего ТЗ и написания тестовой статьи.

Тематика сайта (Идеи и советы по выбору подарков) для которого нужно будет писать.

Если сработаемся нужно будет писать 3-4 статьи в неделю по 4000-8000 символов.

Вот собственно ссылка на ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1FRAGO9ksooFFoVm-LP4rwacBAxonuMI5Iz-LCb1YOUw/edit?usp=sharing

жду от вас ответа