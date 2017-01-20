Название статьи: Редкие лекарственные растенияРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова: Редкие лекарственные растения – основной ключ Редкие виды Самые редкие Из красной книги России Названия Описание Занесенные в красную книгу Редкие и исчезающие Прошу, внимательно прочитайте условия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.Требования к статье:Обязательно нужно начинать статью с приветствия с читателями + коротко в двух словах рассказать, что человек найдет в этой статье. Сделайте так, чтобы читатель захотел прочесть именно эту статью, а не любую другую по данному запросу. Чтобы посетитель, открыв статью, и прочитав 2-3 предложения, не ушел с блога, необходимо писать так, чтобы ему было ее интересно читать, т.е. его следует сразу же заинтересовать, показать пользу и качество этой статьи с самого первого абзаца. Т.е. нужно зацепить его чем-то. Для этого используйте триггеры интереса или страха.Пример триггера интерес:Здравствуйте уважаемые любители природы. В этой статье я расскажу вам о том, какие редкие лекарственные растения произрастают в нашей стране. Какие заболевания можно вылечить этими растениями, интересные нетрадиционные методы лечения, от которых уже завтра вы будете чувствовать себя замечательно. Я применила один из таких методов лечения на своей подруге и он реально работает.Пример триггера страх:Доброго времени суток друзья и читатели блога. Сегодня я с плохой новостью. Мой врач сказал, что у меня редкое заболевание кожи, с которым могут справиться только самые редкие виды лекарственных растений и что если вовремя не принять меры по его лечению, то я могу вообще забыть о том, что такое нежная и здоровая кожа. Вот, вчера весь день консультировалась со специалистом по моему заболеванию, получила кучу интересной информации и спешу поделиться ею с вами.Не пишите, как основная масса других копирайтеров, которые пишут, как роботы и стиль их написания чисто информационный…Оживите статью вопросами и общением с читателем. Сам текст должен быть живым и легко восприниматься. Уместно использование маркированных и нумерованных списков, цитат, таблиц, схем с описанием, также рекомендую дополнить текст несколькими иллюстрациями в виде уникальных картинок в формате JPEG, размером 640*480. Уникальность можно проверить в программе http://tineye.com. Старайтесь предложения не делать слишком длинными и нагруженными.Статья должна быть информативной и дать развернутый ответ на основное ключевое слово, под которое она пишется, при этом старайтесь описать тему простыми словами, без обилия сложной терминологии. Статья должна быть написана простым языком. Поставьте себя на место человека, который ввел запрос в поисковую систему и попал на эту статью. Он должен получить полный и понятный ему исчерпывающий ответ.Пример:На самом деле с моим заболеванием смогут справиться только самые редкие лекарственные растения , растущие у вас дома на подоконнике. Есть у вас дома столетник? Думаю, найдется, если не у вас, то у соседей или друзей. Так вот, возьмите и натрите листик растения на мелкой терке. Это собственноручно приготовленное в домашних условиях лекарство из растения столетника, приложите к проблемному месту на 20-30 минут, и все будет окей.Основной ключ должен быть использован в первой половине текста. А еще лучше, если он будет использован в первом абзаце статьи, во введении. Основной ключ вы используете в тексте только 1 раз, его нельзя склонять или менять местами в нем слова.Необходимо распределять ключевые слова равномерно по всему тексту (это означает, что не нужно в каждом предложении вставлять ключевые слова подряд, если в этом нет особой надобности).Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, нужно использовать не только 1 раз прямое вхождение ключей, но и склонять их по падежам, изменять окончания, менять слова местами, разбивать запрос на слова, чередуя другими словами, заменять синонимами и т. д).Ключевые запросы должны быть вписаны в текст естественно и органично, а сам текст был легко читаемым. В тексте не должно быть воды и переспама ключевых слов, а также откровенного рерайта.Обязательно используйте в тексте 2-3 подзаголовка. В подзаголовках постарайтесь не использовать ключевые слова. Делайте подзаголовки для статьи как можно разнообразнее! Текст статьи должен быть разбит на абзацы по 2-3 предложения. Каждые 5-10 абзацев должны иметь свой подзаголовок.Добавочная информация для статьи:Надо сделать рекомендацию какого-то партнерского продукта либо услуги, рассказать, почему этот продукт лучше другого и как он сможет решить данную проблему. Желательно чтобы бы этот продукт был не в виде ссылки, на которую навряд ли кто захочет нажать, а в виде небольшой кликабельной картинки, нажав на которую он перешел бы к нему и купил.Необходимо подобрать тематическое видео. Видеофайл надо вставлять не в виде ссылки, а в виде окошка самого видео, чтобы читатель не переходил по ссылке куда-то, а сразу же здесь в статье мог его просмотреть, нажав на значок воспроизведения.В конце статьи сделайте авторское заключение и обобщение материала, так же нужно не забыть проститься с читателями, предложить подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать статью друзьям в социальных сетях.Пожалуйста, внимательно перечитывайте статью, перед тем как ее сдать на проверку!Обязательно проверьте готовый текст на:Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/Уникальность по ETXT - не ниже 95% Уникальность по Advego - не ниже 95% (проверять глубокой проверкой)Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/ - академическая тошнота должна быть 6,0-7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%Для того, чтобы мне было легче проверять написанную статью в word файле, вам необходимо все ключевые слова выделять жирным + подчеркиванием.