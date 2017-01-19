Написание текста

Там 7 рубрик. В каждую из них необходимо каждый день выкладывать по 5 новостей с уникальностью текста не менее 90%. Итого по 35 новостей в день, к каждой новости 1-2 картинки, под картинкой мелким шрифтом должна быть ссылка на источник, откуда эта картинка взята.Главное, чтобы каждый день и Яндекс не банил за дубляж текста, вот в чем вся суть

Все это реализовывается через компонент ZOO