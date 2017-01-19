Написание текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок329 просмотров

Там 7 рубрик. В каждую из них необходимо каждый день выкладывать по 5 новостей с уникальностью текста не менее 90%. Итого по 35 новостей в день, к каждой новости 1-2 картинки, под картинкой мелким шрифтом должна быть ссылка на источник, откуда эта картинка взята.Главное, чтобы каждый день и Яндекс не банил за дубляж текста, вот в чем вся суть

Все это реализовывается через компонент ZOO

8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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