Находить тематические обсуждения и отвечать в них

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка271 просмотр

Требуется находить тематические обсуждения на форумах или блогах, и оставлять комментарии в этих обсуждениях

Нужно написать 500 комментариев

8 лет назад
Likeberi
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ищем талантливого и креативного копирайтера (мебельная тематика)

    $1

    По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты

    Необходимо написать 100 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 120 статей по 1500 знаков и 60 по 1000

    Необходимо написать 120 статей по 1500 знаков и 60 по 1000 + размещение. 100% уникальность по контектворч. Ключи дадим. Тематика - медицина. Просьба указать цену за весь обьем.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтинг на медицинскую тематику

    Здравствуйте, уважаемые авторы (в идеале - пишущие люди с медицинским образованием). Требуются несколько человек для написания медицинских информационных статей от третьего лица. Только копирайт (не менее 3-5 источников). Любители синонимайзить неосмысленно чужие статьи, прошу, не ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью 8-12 тыс. символов + фото

    Необходимо написать статью на русском языке на тему недвижимость, ЖКХ для портала недвижимости.  Итоговый материал должен быть 8-12 тыс. символов спробелами + 3-4 подходящих по смыслу фото (минимальный размер фото 600 х ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер

    $300

    Требуется копирайтер . Объем 900.000 символов. Оплата 40р 1000 символов без пробела. Тематики различные.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать тексты пользовательского соглашения

    Здравствуйте! Есть проект, по которому нужно написать текст для Пользовательского соглашения.  Пример пользовательского соглашения есть:  youdo.com/terms  Тексты сделать уникальными, не считая конечно технических деталей.  Вам будут выдан доступ к проекту, ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад