По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить ...
Тексты на околомедицинскую тематику
Валентина, добрый день.
У меня есть заказ на копирайтинг. Предлагаю провести его через веблансер.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо написать 100 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Требуется копирайтер . Объем 900.000 символов. Оплата 40р 1000 символов без пробела. Тематики различные.Копирайтинг39 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть проект, по которому нужно написать текст для Пользовательского соглашения. Пример пользовательского соглашения есть: youdo.com/terms Тексты сделать уникальными, не считая конечно технических деталей. Вам будут выдан доступ к проекту, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сайт нужны тексты, господа писатели только с опытом работы в медицинской сфере бюджет 10 000 рублей. 20 seo статей. Сроки: 5 рабочих дней. ЦИТО!Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно составить ТЗ по структуре: 1) Структура: - 100 операторов 2) Сценарий: - Автоматический прозвон клиентов по базе - Когда клиент отвечает перенаправляется ответ ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Категория: магия, гороскопы, гадания, приметы... Название и описание: Поиск автора для написания статей. Объем работ: 500 статей, от 4000 знаков. Цена: 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заявки рассматриваются ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать отзывы для всех товаров на сайте la-parfume.ruКопирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно написание блог постов от имени компании в блог компании на тему садовая техника, строительная техника. У кого есть опыт ведения блогов (этой или схожей тематики), напишите стоимость за 1к знаков и ваш скайп ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 6 продающих текстов на тему измерительных приборов для интернет магазина и заполнить на сайте. Если понравится работа ждут еще задания по текстам для оставшихся страниц.Копирайтинг9 заявокЗакрыт8 лет назад