Тексты на околомедицинскую тематику

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки209 просмотров

Валентина, добрый день. 

У меня есть заказ на копирайтинг. Предлагаю провести его через веблансер.

8 лет назад
SunnyUnwon
Наталья 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Спасибо, Валентина. Все прекрасно:) Я довольна.
С Натальей очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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