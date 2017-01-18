Нужно составить ТЗ по структуре: 1) Структура: - 100 операторов 2) Сценарий: - Автоматический прозвон клиентов по базе - Когда клиент отвечает перенаправляется ответ ...
Сайт коммерческой медицинской помощи
На сайт нужны тексты, господа писатели только с опытом работы в медицинской сфере бюджет 10 000 рублей. 20 seo статей. Сроки: 5 рабочих дней. ЦИТО!
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