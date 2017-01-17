Блог садовая техника

Нужно написание блог постов от имени компании в блог компании на тему садовая техника, строительная техника.

У кого есть опыт ведения блогов (этой или схожей тематики), напишите стоимость за 1к знаков и ваш скайп для связи.

Если вы не вели блог и опыта такового нет, не тратьте пожалуйста наше время.

Объем: 1 текст в день.