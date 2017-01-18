Текст для услуг хостинга

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Завершен5 заявок148 просмотров

Есть сайт хостинга https://www.tongohost.com/

Задача написать тексты, только понимать о чем пишите, можете надергать с других сервисов и изменить их.

Заметка: То что для FAQ - это вопрос и ответ, парный текст. Краткие вопросы и ответы. То что для шапки, это тоже не длинный текст, описывающий что за услуга на данной странице. Тоесть много текста ненужно. Важно что бы он был по теме, и не 100% плагиатом.

Бизнес хостинг – текст на русском для FAQ. https://www.tongohost.com/business-hosting.php

VPS хостинг – текст на русском для FAQ. https://www.tongohost.com/vps-hosting.php

Dedicated – текст на русском для FAQ. https://www.tongohost.com/dedicated-servers.php

Администрирование серверов – текст на русском в шапку и FAQ. https://www.tongohost.com/server-administration.php

Storage box – текст для шапки. https://www.tongohost.com/server-administration.php

8 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

kopysoleg
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$3
1 день
Быстро и четко!
Самые приятные впечатления от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

kopysoleg
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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