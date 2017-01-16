Здравствуйте. Необходимо составить описания к флеш играм. Одно описания от 2000 до 4000 знаков без пробелов. В описаниях используются ключи (более подробно скину ТЗ). Уникальность 92-100% по адвего. ...
Коммерческое предложение
Подготовка информационного коммерческого предложения автотранспортному предприятию для предоставления услуг пассажирских перевозок
Заявки фрилансеров
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