Написание статей для женского журнала

Грамотный, ответственный и коммуникабельный копирайтер. Особо порадовало то, что Лариса может работать на разные темы: от кулинарных рецептов до выращивания цветов. Лариса не пропадает без предупреждения, что очень важно при длительном сотрудничестве. В моем случае - только самые положительные эмоции от работы и общения. Рекомендую!