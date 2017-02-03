Написание статей для женского журнала

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок353 просмотра

Нужны 3 статьи для журнала женской тематики на следующие темы:

кулинария,

отношения между мужчиной и женщиной,

комнатные растения.

Написание статей
8 лет назад
madamposeidon4ik
Елена 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

happy1959
Лариса 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
8 лет назад
$3
7 дней
Грамотный, ответственный и коммуникабельный копирайтер. Особо порадовало то, что Лариса может работать на разные темы: от кулинарных рецептов до выращивания цветов. Лариса не пропадает без предупреждения, что очень важно при длительном сотрудничестве. В моем случае - только самые положительные эмоции от работы и общения. Рекомендую!
Благодарна за сотрудничество с Еленой. Всегда понятно и четко поставленные задачи. Комфортное и приятное общение. Всегда на связи, готова ответить на любые вопросы. Своевременная оплата. Очень рекомендую для совместной работы.

Заявки фрилансеров

happy1959
Лариса 
55 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
8 лет назад