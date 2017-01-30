Написать качественный продающий текст. Цена 40 рублей за 1000 символов. ТЗ В прикрепленном файле. Пожалуйста, внимательно с ним ознакомьтесь. Уникальность текста 100%.
Написать описание диванов (30 моделей)
Написать краткое (по 1-му абзацу) описание диванов.
Пример здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofa?product_id=51
Диваны здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofa
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет, девушки! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера женщину для написания статей на женский блог. Статьи нужно будет писать на темы уход за лицом, кожей, волосами, также о детях и др. женские темы. ...Копирайтинг62 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Занимаюсь контентными сайтами. Ищу авторов для постоянного сотрудничества. Тематика - Медицина Работаем напрямую. Буду давать пачки сразу по 10-15 статей. Даю "точные" ТЗ, где ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
составить краткую биографиюЗавершен8 лет назад
Нужны текста для производителей постельного белья и текстиля для дома. А так же описания для товаров. Нужен человек, который разбирается в данной тематике и желательно имеет опыт написания таких текстов. В перспективе постоянное сотрудничество, ...Завершен8 лет назад
Требуется копирайтер с опытом работы для написания статей на женский информационный портал. Оплата на вебмани. Работа сдельная.При соблюдении сроков написания и качества статей возможно долгое сотрудничество и бонусы. Ссылка на портал https://zhenskiy-otvet.ru/ ...Копирайтинг85 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо составить грамотное описание для мобильного приложения по доставке цветов и подарков. Тексты для Playmarket. Полное (до 3000 символов, но чтобы не утомляло) и краткое (до 80 символов) описание. Только ...Завершен8 лет назад
Написать текст сегодня на 2000 символов без пробелов. Уникальность по текст.ру - 100%, без ключевых слов. Текст должен быть понятным, интересным, полезным. Оплата: 50 руб - 1000 символов без пробелов.Копирайтингнет заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ) Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо: 1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца, 2) писать интригующий заголовок и подзаголовок 3) ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно написать 100 любых статей или рассказов на тематику для взрослых, 250-300 слов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад