Написать описание диванов (30 моделей)

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Завершен7 заявок138 просмотров

Написать краткое (по 1-му абзацу) описание диванов.

Пример здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofa?product_id=51

Диваны здесь http://aleksdivan.ru/new/divany-fabriki-premiumsofa

8 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$14
1 день
Виктор всё сделал четко и быстро, исправлять не пришлось. Рекомнендую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, приятно общение. От сотрудничества с Денисом остались только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад