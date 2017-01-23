Описание товара постельное белье и текстиль для дома

Нужны текста для производителей постельного белья и текстиля для дома. А так же описания для товаров.

Нужен человек, который разбирается в данной тематике и желательно имеет опыт написания таких текстов. В перспективе постоянное сотрудничество, т.к. ассортимент постоянно пополняется.

ТЗ готово, для начала будет около 11 текстов описание производителей и около 12 текстов по 300-400 символов для товаров.

Интересуют цена и сроки.