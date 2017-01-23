Описание товара постельное белье и текстиль для дома

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен32 заявки254 просмотра

Нужны текста для производителей постельного белья и текстиля для дома. А так же описания для товаров.

Нужен человек, который разбирается в данной тематике и желательно имеет опыт написания таких текстов. В перспективе постоянное сотрудничество, т.к. ассортимент постоянно пополняется.

ТЗ готово, для начала будет около 11 текстов описание производителей и около 12 текстов по 300-400 символов для товаров.

Интересуют цена и сроки.

8 лет назад
vlvt
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$40
4 дня
Превосходная работа, текста нам очень понравились! Все сделано по ТЗ и в срок. Будем сотрудничать и дальше. Спасибо!
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем! Четко сформированное задание, постоянная связь, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую! И буду рада дальнейшему сотрудничеству =)

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание статей для женского портала

    Требуется копирайтер с опытом работы для написания статей на женский информационный портал. Оплата на вебмани. Работа сдельная.При соблюдении сроков написания и качества статей возможно долгое сотрудничество и бонусы. Ссылка на портал https://zhenskiy-otvet.ru/ ...

    Написание статей
    Копирайтинг85 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Краткое и полное описание мобильного приложения на английском языке.

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходимо составить грамотное описание для мобильного приложения по доставке цветов и подарков. Тексты для Playmarket. Полное (до 3000 символов, но чтобы не утомляло) и краткое (до 80 символов) описание. Только ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать текст на 2000 символов

    Написать текст сегодня на 2000 символов без пробелов. Уникальность по текст.ру - 100%, без ключевых слов. Текст должен быть понятным, интересным, полезным. Оплата: 50 руб - 1000 символов без пробелов.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Для девушек. Работа по статьям сайта и администрирование в соц.сетях.

    Тематика - путешествия, туризм. (ВАКАНСИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО 5 ФЕВРАЛЯ) Требуется сотрудница для публикации статей на сайте и соц.сетях. Необходимо: 1) переписывать/копировать статьи в 3-4 абзаца, 2) писать интригующий заголовок и подзаголовок 3) ...

    Написание статей
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 15 статей для сайта юридической тематики

    Требуется копирайтер для написания 15 статей для сайта юридической тематики (нотариальные услуги, сделки с недвижимостью, наследственные дела, доверенности и т.п.). От кандидатов требуется грамотность и знание тематики, умение интересно и понятно излагать ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Живые барометры в природе

    Название статьи: Живые барометры в природеРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова:Живые барометры в природе–основной ключПримерыКакие естьКакие еще ты наблюдалРастенияПтицыКартинкиПрошу, внимательно прочитайтеусловия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.Требования к ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищу копирайтера/рерайтера для написания статей на сайт о Европе

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера/рерайтера для написания статей на блог о Европе и иностранных языках.В основном нужно будет писать статьи по темам страны Европы,обучение, и правила английского, немецкого, французского, итальянского, польского ...

    Написание статей
    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Уникальные описания для товаров (душевые кабины)

    Добрый день! Необходим исполнитель для работы по созданию описаний к товарам сантехники. На данный момент, это душевые кабины. Оплата за данную работу 30р./1000 без пробелов, или одно описание 15 рублей (400-500 к/зн. без пробела). Проверка ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад