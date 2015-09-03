Работаю с Сергеем уже не первый проект - все на высшем уровне! Скорость выполнения впечатляет, и это не в ущерб качеству. Подходит к вопросу ответственно, вникая в детали, в итоге дает ценные советы и рекомендации, что редкость. Постоянно на связи, никогда не пропадал. Рекомендую!