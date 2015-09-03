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Сергей Готовцев vlvt

 
37 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Настройка и ведение рекламной компании в Яндекс Директ и Google AdWord
Понравилось работать с Сергеем. Приятное общение, понятная задача. Сделка прошла удачно :-)
Все сделано на отлично! Быстро и без лишних вопросов. Всегда на связи, никогда не пропадал. Работаем дальше)
Ответный отзыв
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Доработки по ocStore 1.5
Сотрудничество оставило только положительные эмоции. Рекомендую!
Александр прекрасно справился с заданием, быстро, без лишних вопросов, все сделано по тз. Сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую, как отличного специалиста.
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Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Описание товара постельное белье и текстиль для дома
Очень довольна сотрудничеством с Сергеем! Четко сформированное задание, постоянная связь, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую! И буду рада дальнейшему сотрудничеству =)
Превосходная работа, текста нам очень понравились! Все сделано по ТЗ и в срок. Будем сотрудничать и дальше. Спасибо!
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micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$275
10 баллов
7 лет назад
Работы по интернет-магазину на ocStore 1.5.5.1.2
Отличный заказчик, постоянно на связи, четко понимает что хочет! Проверка и оплата моментально! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Работаю с Сергеем уже не первый проект - все на высшем уровне! Скорость выполнения впечатляет, и это не в ущерб качеству. Подходит к вопросу ответственно, вникая в детали, в итоге дает ценные советы и рекомендации, что редкость. Постоянно на связи, никогда не пропадал. Рекомендую!
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Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$290
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация интернет-магазина
Сергей - отличный заказчик и приятный человек! Четко поставленная задача, оперативная связь, быстрая оплата! Спасибо за предоставленную возможность по работать над Вашим проектом, я очень рад нашему сотрудничеству. И в дальнейшем я приложу все свои силы, чтобы наша совместная работа была плодотворной.
Очень доволен сотрудничеством по проделанной работе. Максим, как и обещал, выполнил работу четко, качественно и в срок. Всегда был на связи, оперативно реагировал на замечания по работе. Приятное, вежливое общение. Понимание сути дела, добросовестное отношение. Получили желаемый результат. Безусловно рекомендую, и сами будем сотрудничать дальше!
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