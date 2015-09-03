Нужно создать и настроить рекламную компанию в Яндекс Директ и Google AdWord. А так же нужно ведение компании. Тематика: постельное белье. Планируемая дата запуска компании 1 июня.
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно внести изменения в дизайн карточки товара + добавить разделы о доставке, отзывы и настроить отзывы. Нужен новый зум изображений. И ещё пару не сложных вопросов. ТЗ готово, всего 7 вопросов. По срокам желательно закончить до завтра.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужны текста для производителей постельного белья и текстиля для дома. А так же описания для товаров. Нужен человек, который разбирается в данной тематике и желательно имеет опыт написания таких текстов. В перспективе постоянное сотрудничество, т.к. ассортимент ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно провести работы на уже работающем интернет-магазине, следующего характера: - Перенос магазина на новый сервер. - Настроить и оптимизировать сервер. - Настройка доменной почты. - Оптимизация фильтра товаров. - Поправить шаблон главной страницы и карточки товара. Оплата предпочтительней на Яндекс или карту ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $290
Внутренняя оптимизация согласно аудиту. Правки по юзабилити согласно аудиту. Написание уникальных текстов. Настройка Яндекс Метрика и Google Analytics.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Внутренняя оптимизация Правки по юзабилити Написание уникальных текстовПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Внутренняя оптимизация Правки по юзабилити Написание уникальных текстовПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Аудит и оптимизация интернет-магазинаИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Движок ocStore. Нужен специалист для наполнения карточек товара. Знание движка, html, Photoshop. Умение импортировать xml, yml, csv файлы. А так же опыт работы с api интеграцией. Так же нужно будет писать уникальные текста под карточки товара. Схема работы: мы ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интернет магазин постельного белья и текстиля для дома. Нужно собрать СЯ для внутренней оптимизации, с разбивкой на группы запросов под написание статей и дальнейшее наполнение магазина. Прогнать запросы по бесплатным и платным сервисам, определить конкурентность, стоп-слова, нерентабельные, ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $600
Верстка + программирование макета на Opencart.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Необходимо разработать уникальный дизайн сайта для интернет-магазина постельного белья.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Необходимо разработать уникальный дизайн сайта для интернет-магазина постельного белья. Главная страница + внутренние. Фирменный стиль и логотип есть, ТЗ Ваше. Сумма проекта 25000 рублей. Только Безопасная сделка.Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Создание фирменного стиля. Элементы: визитка ген. директора, визитка корпоративная, бланк, конверт, папка, ручка, пакет. Бюджет: 7400р.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад