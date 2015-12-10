Аудит и оптимизация интернет-магазина

Добрый день. Я купил тему - [url=http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132]http://themeforest.net/item/mega-shop-responsive-opencart-theme/6507132[/url] и мне нужно полностью настроить на моем сервере. Стоит Opercart 2.1 его так же нужно русифицировать. Оплату буду производить через WM. От Вас цена и сроки. ( я работаю без предоплат, только за ...