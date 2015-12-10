Аудит и оптимизация интернет-магазина

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки142 просмотра
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Аудит и оптимизация интернет-магазина

8 лет назад
vlvt
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
8 лет назад
$140
15 дней
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением сроков. Поддержка в скайпе, всегда на связи. Полно и информативно отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень понравилось работать с Сергеем - грамотный и приятный в общении заказчик. Связь быстрая, оплата своевременная, обсуждения по проекту конструктивные. Рекомендую всем фрилансерам!