Интернет-магазин на Bitrix: подключить Яндекс.доставку

$30
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок108 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется встроить виджет Яндекс.Доставки в последний этап оформления заказа.  

Обязательно, стоимость выбранной доставки включать в стоимость заказа, для того чтобы клиент мог оплатить заказ вместе с доставкой. 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов