Доработка интернет-магазина на Joomla

$30
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести небольшие правки на интернет-магазине. Ссылка на сайт – http://teamaster9.temp.swtest.ru/  Тз вышлю на скайп

Joomla
8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов