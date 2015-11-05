Создать интернет-магазин контактных линз и очков

Задача - создать сайт интернет-магазина контактых линз, очков (оправ) и аксессуаров и оптимизация сайта (чтоб он выскакивал в первой пятерке в конкретном городе и районе при поисковых запросах). Готовы использовать шаблон templatemonster (пример шаблона, который нравится - http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/55812.html), но потребуется замена картинок, вёрстка актуального каталога (100-150 позиций), редактирование структуры. Сайт будет функционировать в небольшом городе (не Москва, население 150 000 жителей).

Цель сайта - получение дополнительных продаж. У клиента (частное лицо, врач-окулист) есть две малюсенькие оптики, где продаются очки и линзы. В основном клиенты приходят на диагностику зрения (много детей) и покупают очки. Через сайт хотелось бы продавать популярные позиции линз и широко рекламируемые бренды - Johnson&Johnson, цветные линзы и пр. На условиях самовывоза.

Примерная структура сайта - Товары (каталог) с возможностью отложить в корзину и заказать (минимальное число кликов), Условия доставки (вопрос-ответ), Контакты, Блог (статьи, видеообзоры), Консультация офтальмолога (Перечень дополнительных услуг). Обязательна функция поиска по сайту.

Начало работы - декабрь. Нужно недорого.

От исполнителя важно понимание специфики этой отрасли (анализ подобных сайтов и предложение лучших вариантов), консультирование по вопросу размещения сайта (хостинга), выбора оптимальной админки (чтоб Клиент мог в будущем сам менять/добавлять позиции в каталоге, чтоб сайт шустро работал и пр.), рекомендации или помощь в оптимизации, терпение, вкус и желание работать с энтузиазмом, вникая в нюансы.