Создать интернет-магазин контактных линз и очков

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача - создать сайт интернет-магазина контактых линз, очков (оправ) и аксессуаров и оптимизация сайта (чтоб он выскакивал в первой пятерке в конкретном городе и районе при поисковых запросах). Готовы использовать шаблон templatemonster (пример шаблона, который нравится - http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/55812.html), но потребуется замена картинок, вёрстка актуального каталога (100-150 позиций), редактирование структуры. Сайт будет функционировать в небольшом городе (не Москва, население 150 000 жителей).

Цель сайта - получение дополнительных продаж. У клиента (частное лицо, врач-окулист) есть две малюсенькие оптики, где продаются очки и линзы. В основном клиенты приходят на диагностику зрения (много детей) и покупают очки. Через сайт хотелось бы продавать популярные позиции линз и широко рекламируемые бренды - Johnson&Johnson, цветные линзы и пр. На условиях самовывоза.

Примерная структура сайта - Товары (каталог) с возможностью отложить в корзину и заказать (минимальное число кликов), Условия доставки (вопрос-ответ), Контакты, Блог (статьи, видеообзоры), Консультация офтальмолога (Перечень дополнительных услуг). Обязательна функция поиска по сайту.

Начало работы - декабрь. Нужно недорого.

От исполнителя важно понимание специфики этой отрасли (анализ подобных сайтов и предложение лучших вариантов), консультирование по вопросу размещения сайта (хостинга), выбора оптимальной админки (чтоб Клиент мог в будущем сам менять/добавлять позиции в каталоге, чтоб сайт шустро работал и пр.), рекомендации или помощь в оптимизации, терпение, вкус и желание работать с энтузиазмом, вникая в нюансы.

8 лет назад
Promofuturia
Татьяна 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
shops-dev
Рушиц 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$300
14 дней
  • Похожие заказы

  • Доработки Opencart(php, html, css, немного js)

    $30

    Дорабатывать будем [url=http://online-pokypka.ru/]online-pokypka.ru/[/url]  0) Если появляются какие-то вопросы, ответ на него можно найти на сайте tehnosila.ru. Пытаемся скопировать юзабилити оттуда)  1) Ссылки на страницы О нас  Доставка и оплата  Как заказать  Как мы работаем  Гарантии  Вопрос-Ответ  Оптовикам  Контакты  переносим вниз сайта в колонку под названием Информация.  2) ...

    PHPOpenCartHTMLCSS
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Одеть макеты на Opencart

    $100

    Макеты в приложении Макеты в PSD С меня оплата + отзыв. Если это важно натягивать придется на мою версию опенкарта ( там уже настроена выгрузка загрузка )

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать интернет-магазин на cms amiro

    Нужно разработать интернет-магазин по продаже аксессуаров и запчастей для мототехники на cms amiro . И залить туда уже имеющие товара из магазина на другом движке. жду предложений со сроками и ценой.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка в интернет магазине на Cake PHP

    Требуется специалист с опытом работы на Cake PHP для доработки блока в карточке товара - рекомендуемые товары - в вывод каруселью + добавить еще подобный блок карусель - недавно просмотренные товары. А также, сделать такой ...

    PHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интернет-магазин в сжатые сроки

    Необходимо в сжатые сроки создать интернет-магазин одностраничник для продажи новогодних игрушек ручной работы.  Срок - 10-14 дней.  Мне нужен простеньких сайт-интернет магазин. Сверху меню "Главная, доставка, контакты". Сверху справа корзина. Товары будут сразу показываться на первой странице, будет ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание интернет-магазина (сувениры)

    Добрый день. Требуется сайт по продаже сувениров. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки.  Владелец в будущем будет сам добавлять товар Оплата удаленно. Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.  Спасибо

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Опенкарт

    Здравствуйте! Нужно сделать:  1. http://elflower-shop.ru/otzyvy вставить модуль комментариев с вк (просто скрипт не вставляется в исходный код)  2. На сайте повесить поиск можно обычный

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад