Интернет-магазин в сжатые сроки

Интернет-магазиныЗакрыт21 заявка234 просмотра
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Необходимо в сжатые сроки создать интернет-магазин одностраничник для продажи новогодних игрушек ручной работы. 

Срок - 10-14 дней. 

Мне нужен простеньких сайт-интернет магазин. Сверху меню "Главная, доставка, контакты". Сверху справа корзина.

Товары будут сразу показываться на первой странице, будет несколько категорий товаров". Возле каждого товара цена и возможность сразу добавить в корзину. 

Требования:

1)сколько товаров будет в магазине?

Около 40 

2)Какие свойства будут у товаров?

Размер, категория

3)Предполагает магазин товарные блоки  типа "Новинки", "Акции"? и.т.д.?

Скидки, Новинки, Акции с обратным отсчетом

4)Предполагает магазин сортировки и фильтры. 

Сортировка по популярности, цене

5)Нужна ли обязательная регистрация и нужен ли личный кабинет для пользователей, которые все-таки зарегистрировались?

Нет, но нужно собирать данные естественно с заказов, включая телефон, имэйл, номер заказа, имя, адрес доставки

6)Каким образом нужно формирование заказа? Только форма на электронный адрес или нужно, чтобы была возможность производить оплату?

Форма на адрес, с оплатой на сайте пока можно повременить

7)Что происходит с доставкой?

Доставка почтовыми службами по России на указанный адрес либо забор со склада с оплатой наличными

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- Нужно чтоб можно было легко добавлять новые товары, можно пока вручную, массовую загрузку из форм можно пока не делать.

- Пока возможен статический магазин

Если будут вопросы, прошу писать на имэйл либо скайп

8 лет назад
yar131
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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