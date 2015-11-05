Интернет-магазин в сжатые сроки

autoandturizm.ru 1. Регистрация на сайте с помощью соц. сетей: Иконка в контакта появляется у пользователя, а с фейсбука нет, нужно поправить. 2. ползунки-регуляторы диапазона в фильтрах по товару. -цена (сейчас ползунок есть - но фильтр не применяется, я проверял ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в сжатые сроки создать интернет-магазин одностраничник для продажи новогодних игрушек ручной работы.
Срок - 10-14 дней.
Мне нужен простеньких сайт-интернет магазин. Сверху меню "Главная, доставка, контакты". Сверху справа корзина.
Товары будут сразу показываться на первой странице, будет несколько категорий товаров". Возле каждого товара цена и возможность сразу добавить в корзину.
Требования:
1)сколько товаров будет в магазине?
Около 40
2)Какие свойства будут у товаров?
Размер, категория
3)Предполагает магазин товарные блоки типа "Новинки", "Акции"? и.т.д.?
Скидки, Новинки, Акции с обратным отсчетом
4)Предполагает магазин сортировки и фильтры.
Сортировка по популярности, цене
5)Нужна ли обязательная регистрация и нужен ли личный кабинет для пользователей, которые все-таки зарегистрировались?
Нет, но нужно собирать данные естественно с заказов, включая телефон, имэйл, номер заказа, имя, адрес доставки
6)Каким образом нужно формирование заказа? Только форма на электронный адрес или нужно, чтобы была возможность производить оплату?
Форма на адрес, с оплатой на сайте пока можно повременить
7)Что происходит с доставкой?
Доставка почтовыми службами по России на указанный адрес либо забор со склада с оплатой наличными
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- Нужно чтоб можно было легко добавлять новые товары, можно пока вручную, массовую загрузку из форм можно пока не делать.
- Пока возможен статический магазин
Если будут вопросы, прошу писать на имэйл либо скайп
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