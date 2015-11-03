Для сайта на битрикс подключить Яндекс.доставку

Есть готовый шаблон, надо натянуть на интернет-магазин и адаптировать под мобильные устройства. Движок Вамшоп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта на битрикс подключить Яндекс.доставка. Встроить оформления товара корзинный виджет
- Похожие заказы
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $800
Нужно реализовать магазин на OpenCart, много функционала нужно будет дописать вручную. Дизайн адаптивный, будет предоставлен утвержденному исполнителю, тз отправлю при личном общении. Оплата желательно поэтапно.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно развернуть сайт на Opencart и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется: [list][*]разработка и настройка интернет-магазина «с нуля»[*]интеграция сторонних API (например, платежных систем)[/list]Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется сайт по продажи авторских украшений с возможностью заказа товара через форму, корзину и т.п. Т. е. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки. Приветствуются доступные (платные - бесплатные) CMS с ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно разработать интернет магазин мебели ( без онлайн оплаты , но с возможностью прикрутить потом) вот пример bravomebel.com Интересуют цена, сроки, возможность дальнейшей тех поддержки. cms опенкарт или wordpressИнтернет-магазины27 заявокЗакрыт8 лет назад
Ювелирный дом Volkov, приглашает вебмастеров. Основная задача: создание потока целевого трафика на сайт ювелирного дома. Подробная информация о сотрудничестве на странице: [url=http://volkov-jewelry.com/webmasteram/]http://volkov-jewelry.com/webmasteram/[/url]Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать интернет магазин. На какой CMS не важно. У пользователя должна быть возможность управлять сайтом и его содержимым через удобный интерфейс и без каких либо специальных навыков и что бы на перспективу возможно было организовать выгрузку ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Полностью переделана корзина и страница оформления заказа в шаблоне. Нужно допилить сам процесс оформления заказа - чтобы добавлялись методы оплаты и доставки, менялся статус, что заказ оформлен.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт8 лет назад