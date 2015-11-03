Для сайта на битрикс подключить Яндекс.доставку

$50
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки162 просмотра
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Для сайта на битрикс подключить  Яндекс.доставка. Встроить оформления товара корзинный виджет

https://yandex.ru/support/delivery/widgets.xml

8 лет назад
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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