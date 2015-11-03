Интернет магазин на популярных CMS.

Добрый день.

Требуется сайт по продажи авторских украшений с возможностью заказа товара через форму, корзину и т.п.

Т. е. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки. Приветствуются доступные (платные - бесплатные) CMS с возможностью экспорта в 1С и Яндекс Маркет. Владелец в будущем будет сам добавлять товар и формировать вид сайта через админскую панель.

Пример - http://cheros.ru.

Домен имеется,хостинг - majordomo.ru.

Оплата удаленно.

Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.

Спасибо