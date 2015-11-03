Интернет магазин на популярных CMS.

Есть готовый шаблон, надо натянуть на интернет-магазин и адаптировать под мобильные устройства. Движок Вамшоп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется сайт по продажи авторских украшений с возможностью заказа товара через форму, корзину и т.п.
Т. е. небольшой простой интернет магазин, с последующим добавлением товара и доработки. Приветствуются доступные (платные - бесплатные) CMS с возможностью экспорта в 1С и Яндекс Маркет. Владелец в будущем будет сам добавлять товар и формировать вид сайта через админскую панель.
Пример - http://cheros.ru.
Домен имеется,хостинг - majordomo.ru.
Оплата удаленно.
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
Спасибо
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