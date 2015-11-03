Разработка интернет магазина мебели

Интернет-магазиныЗакрыт27 заявок219 просмотров
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Добрый день!

Нужно разработать интернет магазин мебели

( без онлайн оплаты , но с возможностью прикрутить потом)

вот пример bravomebel.com

Интересуют цена, сроки, возможность дальнейшей тех поддержки.

cms опенкарт или wordpress

8 лет назад
damien77
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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