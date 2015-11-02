Нужно доработать интернет магазин на Word Press

отламинатадопаркета.рф

1. Оформление заявки сделать следующие поля

2. Нужно что б в карточке товара цена была указана и за 1КВМ. и за упаковку отдельно.

3. В корзине нужно что б учитывалось количество упаковок, и цена считалась, за стоимость упаковки

Пример amber-wood.com/

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