Нужно доработать интернет магазин на Word Press

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Нужно доработать интернет магазин на Word Press

отламинатадопаркета.рф

1. Оформление заявки сделать следующие поля

 

2.  Нужно что б в карточке товара цена была указана и за 1КВМ. и за упаковку отдельно. 

3. В корзине нужно что б учитывалось количество упаковок, и цена считалась, за стоимость упаковки

Пример amber-wood.com/ 

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8 лет назад
sereg777
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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