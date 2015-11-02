Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз). Нужен [u]уникальный Дизайн [/u] (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются). Остальные страницы не в объеме. Интернет магазин ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать интернет магазин на Word Press
1. Оформление заявки сделать следующие поля
2. Нужно что б в карточке товара цена была указана и за 1КВМ. и за упаковку отдельно.
3. В корзине нужно что б учитывалось количество упаковок, и цена считалась, за стоимость упаковки
Пример amber-wood.com/
ПОДРОБНЕЕ В ТЗ
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать новое меню в интернет-магазине [url=http://www.lookdoma.ru]www.lookdoma.ru[/url] на платформе [url=http://www.insales.ru/]http://www.insales.ru/[/url]. Меню необходимо как в [url=http://tomdom.ru/]http://tomdom.ru[/url] По горизонтали - основные категории, по-вертикали – подкатегорииИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
описание: Продающий сайт-одностраничник.Продажа искусственных ёлок.Фото,видео,информацию для заполнения сайта предоставляем. обязательные требования: Ответственность,опыт в создании сайтов-одностраничников,ведение сайта до 29 декабря 2015г. включительно.Выход на связь с 10.00 до 22.00 по московскому времени.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $170
Добрый день, нужно сделать интернет-магазин ювелирных инструментов. Прилагаю макеты – yadi.sk/d/YvFw5b0zk8Jo9 Прикрепил ТЗ и регламент(некоторые пункты оговариваются индивидуально) [b]Самое важные требования это обеспечить загрузку товаров на сайт по средствам загрузки в него файла(т.к вбивать руками 6000 товаров не ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно сделать интернет магазин собственно и все ! С корзиной . Бюджет онраничен , чем дешевле тем лучшеИнтернет-магазины26 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать ротатор (слайдер) товаров для интернет магазина который будет размещён в боковой панели сайта. Можно просто переделать существующий модуль, как пример модуль новых товаров на моём сайте technomarket.biz.ua (находится в левой боковой колонке и проматывает ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Создания сайта по макету,все скрины скину! Работа на опенкарт. Срочно нужна помощь,Плачу 100$ сроки 3 дня! Фото сам зальюИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима адаптация интернет-магазина под мобильные устройстваИнтернет-магазины12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести полностью магазин с неткат на опенкарт с товарами, статьями и тд сохранив при этом url. С Вас срок и стоимость и дальнейшее сопровождение проектаИнтернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад