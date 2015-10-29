Здравствуйте! Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз). Нужен [u]уникальный Дизайн [/u] (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются). Остальные страницы не в объеме. Интернет магазин ...
Создание интернет-магазина под ключ на OpenCart эскизы есть!!!
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