Создание интернет-магазина 1 с

Интернет-магазиныЗавершен25 заявок551 просмотр
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Здравствуйте!

Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз).

Нужен уникальный Дизайн  (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются).

Остальные страницы не в объеме.

Интернет магазин должен быть на CMS, чтобы наш сотрудник смог добавлять акции и контент, менять фото без посторонней помощи. Возможность самостоятельного изменения акций, добавления новых продуктов на сайт.

Так же должна быть возможность обновления цен (какой-то механизм)!!!

Адаптация под все разрешения экранов.

Защита от спама и копирования фото и текста. 

Личный кабинет под физ лицо и юр.лицо. Логин и пароль запоминается сайтом (возможность одноразовой регистрации и автоматически запоминать клиента)

Корзина

Оплата на сайте осуществляться не будет.

От вас сроки и стоимость выполнения проекта.

Полное ТЗ высылаем исполнителю и обговариваем детали.

Оплата после выполнения проекта или через безопасную сделку.

8 лет назад
lanaun
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Glyanec
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$900
45 дней
Хочу выразить огромную благодарность всем ребятам, которые занимались нашим не легким проектом. Это было тяжело и долго! Благодарю за отзывчивость, терпение, качество работы, взаимопонимание. Ребята нам во многом шли на уступки, так как мы ничего не понимаем в технических вопросах. Некоторые доработки нам делали безвозмездно, за что огромная благодарность. Ребята добросовестно делают свою работу. Ребята постоянно были на связи, срочно решали некоторые вопросы. Шли нам на встречу. В общем, мы очень очень довольны! Рекомендую и гарантирую, что они ЛУЧШИЕ!!! Обращайтесь и не пожалеете!!! Мы и сейчас продолжаем сотрудничать. Если честно, мы сотрудничали со многими вебстудиями, но такого отношения и обслуживания мы не встречали. БЛАГОДАРЮ!
Очень хороший заказчик! Хорошая, достойна оплата в срок. Ясные задачи, лаконичные обсуждения, хорошая работа! Спасибо за заказ и всегда вам рады!