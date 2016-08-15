Создание интернет-магазина 1 с

Здравствуйте!

Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз).

Нужен уникальный Дизайн (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются).

Остальные страницы не в объеме.

Интернет магазин должен быть на CMS, чтобы наш сотрудник смог добавлять акции и контент, менять фото без посторонней помощи. Возможность самостоятельного изменения акций, добавления новых продуктов на сайт.

Так же должна быть возможность обновления цен (какой-то механизм)!!!

Адаптация под все разрешения экранов.

Защита от спама и копирования фото и текста.

Личный кабинет под физ лицо и юр.лицо. Логин и пароль запоминается сайтом (возможность одноразовой регистрации и автоматически запоминать клиента)

Корзина

Оплата на сайте осуществляться не будет.

От вас сроки и стоимость выполнения проекта.

Полное ТЗ высылаем исполнителю и обговариваем детали.