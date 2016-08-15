Создание интернет-магазина 1 с

Нужен специалист по настройке магазинов на ecwid.com . [b]1. Настройка доставки.[/b] Нужно сделать так, чтобы к стоимости товара, плюсовалась стоимость доставки. Доставляться будет из Украины. Вот что в Эквиде пишут по этому поводу: Сейчас в Эквиде не подключены почтовые службы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно создать интернет-магазин, с синхронизацией 1 с + разработать мобильную версию(имеется тз).
Нужен уникальный Дизайн (имеется ТЗ). 4 страницы - должны быть в объеме (перспектива). Картинка имитирующая наш офис (картинки и фото прилагаются).
Остальные страницы не в объеме.
Интернет магазин должен быть на CMS, чтобы наш сотрудник смог добавлять акции и контент, менять фото без посторонней помощи. Возможность самостоятельного изменения акций, добавления новых продуктов на сайт.
Так же должна быть возможность обновления цен (какой-то механизм)!!!
Адаптация под все разрешения экранов.
Защита от спама и копирования фото и текста.
Личный кабинет под физ лицо и юр.лицо. Логин и пароль запоминается сайтом (возможность одноразовой регистрации и автоматически запоминать клиента)
Корзина
Оплата на сайте осуществляться не будет.
От вас сроки и стоимость выполнения проекта.
Полное ТЗ высылаем исполнителю и обговариваем детали.
Оплата после выполнения проекта или через безопасную сделку.
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