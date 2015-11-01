Доработка сайта на платфторме insales

$35
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки153 просмотра
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1. Добавить контактный номер телефона в шапку

2. Настроить увеличение товаров при наведении

3. Несколько мелких доработок

8 лет назад
Rafael-Moscow
Дмитриев 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую!
Четкое задание и своевременная оплата. Хороший заказчик