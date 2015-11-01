Доработка сайта на платфторме insales

Нужно доделать интернет магазин body-creator.ru . Программист, что делал - бросил работу на 1/3 пути. Не готово: Оформление заказа Немного функционала(лидер продаж, товар дня) Подбор спортивного питание Оформление статей Так же нужно сделать сайт адаптивным. Сроки не большие и желательно начать работу сегодня-завтра. Предлагайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Добавить контактный номер телефона в шапку
2. Настроить увеличение товаров при наведении
3. Несколько мелких доработок
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