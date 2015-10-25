Создать интернет-магазин по продаже дверей

Интернет-магазиныЗакрыт12 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует длительное сотрудничество!

Предложение состоит в следующем. Вы создаете сайт по примерному ТЗ (обычный с понятной навигацией, ничего лишнего) и получаете 3 $ с каждого заказа.

По предварительным расчётам, ваш доход в месяц может составлять 360$, а в год 4320$

От вас кроме этого ничего не требуется, будете иногда посматривать на то, что бы он нормально функционировал.

Зачем это нам?- нужен человек, который будет заинтересован в постоянном потоке клиентов, так же как и мы.

Для получения более подробной информации пишите!

8 лет назад
maestro2707
Олег 
31 годБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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