Доработка интернет-магазина

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо, доработать ин-магазин, CMS Joomla..

Конкретно- вставить модуль похожие товары в карточку товара (чтобы отображались товары, из этой же категории автоматом)..

8 лет назад
iliya87
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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