Добавить расширения, сделать меню, цвет. Интернет-магазин должен быть действующий. Категории и товары могу сама заполнить.
Надо в магазине на Opencart привязать цены к курсу ЦБ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Магазин работает на ocStore Версия 1.5.5.1.2 - vse-racii.ru
Надо для конкретных категорий/подкатегорий сделать возможность ставить не рублевые цены, а цены в у.е., которые бы умножились на текущий курс ЦБ.
Нужно иметь возможность задавать такие настройки:
1-я категория - цены как обычно в рублях
2-я подкатегория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +2% (на сайте показываются рубли с точностью до рубля)
3-я категория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +3% (на сайте в рублях)
Пишите ваше предложение по срокам и цене.
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