Надо в магазине на Opencart привязать цены к курсу ЦБ

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Надо для конкретных категорий/подкатегорий сделать возможность ставить не рублевые цены, а цены в у.е., которые бы умножились на текущий курс ЦБ.

Нужно иметь возможность задавать такие настройки:

1-я категория - цены как обычно в рублях

2-я подкатегория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +2% (на сайте показываются рубли с точностью до рубля)

3-я категория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +3% (на сайте в рублях)

Пишите ваше предложение по срокам и цене.