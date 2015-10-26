Надо в магазине на Opencart привязать цены к курсу ЦБ

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки149 просмотров
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Магазин работает на ocStore Версия 1.5.5.1.2 - vse-racii.ru

Надо для конкретных категорий/подкатегорий сделать возможность ставить не рублевые цены, а цены в у.е., которые бы умножились на текущий курс ЦБ.

Нужно иметь возможность задавать такие настройки:

1-я категория - цены как обычно в рублях

2-я подкатегория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +2% (на сайте показываются рубли с точностью до рубля)

3-я категория - в админке у.е. умноженные на ЦБ +3% (на сайте в рублях)

Пишите ваше предложение по срокам и цене.

OpenCart
8 лет назад
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
19 часов назад
8 лет назад
$50
1 день
Сергей всё отлично сделал, доработал магазин по ТЗ. Показал что как работает. Сроки затягивались только с моей стороны ) Работаю с Сергеем не первый раз.
Все супер, работам не первый раз, как всегда все гладко=) Рекомендую!
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