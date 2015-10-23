Доработать интернет-магазин на Joomlа

Интернет-магазиныЗакрыт18 заявок217 просмотров
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Добавить расширения, сделать меню, цвет. Интернет-магазин должен быть действующий. Категории и товары могу сама заполнить.

8 лет назад
olechka86
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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