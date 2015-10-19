Интернет-магазин из PSD на Simpla или OpenCart

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах: http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания. - Обрезка цены сверху. - И внизу четыре блока должны быть рядом. 2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб ...
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Готовый макет в PSD. Нужен интернет-магазин с качественной версткой. Оплата по факту или поэтапно!
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