Интернет-магазин по продаже запчастей

1. Исправить разъезд шаблона в 3-х местах: http://artsvet-m.ru/eglo/nastenno-potolochnyy-svetilnik-eglo-arlena-92168.html - Таблица с характеристиками сужается, когда есть дополн. фото и когда нет текста описания. - Обрезка цены сверху. - И внизу четыре блока должны быть рядом. 2. Поставить метку Маркета ymclid. Точнее, чтоб ...
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Необходимо создать интернет-магазин под ключ по продаже запасных частей к сельскохозяйственной технике.
В магазине необходимо предусмотреть ряд функций - совместимость техники-деталь, подбор. Подробнее смотрите в ТЗ.
Предпочитаемые CMS - Vamshop, Prestashop. Может Вы предложите свой вариант (кроме Joomla)).
Оплата - поэтапная или безопасная сделка.
Просьба - внимательно ознакомиться с ТЗ и написать
1)Предлагаемою CMS
2)Стоимость
3)Сроки
4)Желательна разбивка на этапы.
Стоимость должна включать - дизайн, верстку, программирование.
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