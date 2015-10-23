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Добрый всем день!

Суть задачи такова:

Есть сайт luxewood.ru

Хостеры поломали его внешний вид.

Не знаю, как так получилось, но надо это исправить.

1. Починить баннер. Он должен отображаться только на главной странице сайта. На нем были выведены карточки товара.

2. Исправить шрифт в шапке. Все мелкое и выглядит ужасно.

3. Куда то пропали таблицы подзавода часов

http://luxewood.ru/category_13.html

В админке они есть. И в базе есть. На сайте нет.

4. Внизу были коллекции с привязанными к ним товарами. Куда то тоже отвалилось. Брали их отсюда

http://luxewoodshop.ru/

5. Вообще привести в порядок шрифты на сайте.

6. Исправить верстку в категориях и карточках товара. Все отображается как то криво.

http://luxewood.ru/category_7.html

8 лет назад
OxyDD
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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