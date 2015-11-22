Создание интернет-магазина

Добрый всем день! Суть задачи такова: Есть сайт luxewood.ru Хостеры поломали его внешний вид. Не знаю, как так получилось, но надо это исправить. 1. Починить баннер. Он должен отображаться только на главной странице сайта. На нем были выведены карточки товара. 2. ...