Добавить расширения, сделать меню, цвет. Интернет-магазин должен быть действующий. Категории и товары могу сама заполнить.
Отключить адаптивность bootstrap 3 шаблона Opencart + доработка эл-ов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пункты работ:
1) Необходимо убрать адаптивность bootstrap 3 для шаблона Opencart.
2) Внести корректировки в дизайн нескольких элементов.
Подробности в ТЗ
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