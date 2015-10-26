Интернет-магазин мебели

Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок285 просмотров
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Необходимо сделать аналог http://www.brw.com.pl

Прошу сообщить:

1. Стоимость;

2. Платформу, на которой планируете реализовать ИМ;

3. Ссылку на пример работ.

Спасибо!

8 лет назад
pozitivist
39 летСША
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад